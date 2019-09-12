خاص| أول تصريح من أحمد السبكي بعد القبض على نجليه في كمين الفجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال المنتج أحمد السبكي، إن نجليه كريم وخالد سيغادران قسم الشرطة قريبًا.

وأوضح السبكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن القبض على كريم كان بسبب انتهاء رخصة القيادة الخاصة به – حسب قوله - وقال إنه موجود حاليًا برفقة الفنان حسن الرداد مع نجليه في قسم الشرطة، وسيغادرون القسم إلى مكتب الشركة الخاص بهم.

كانت مصادر أمنية أفادت أن كمينًا أمنيًا يقوده النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، ألقى القبض على نجلي السبكي فجر اليوم الخميس بعد عثوره على 3 جرامات من مخدر الكوكايين أثناء تفتيش سيارتهما، وأحيلا إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معهما.

وتابع السبكي، أن نجله كريم يتمتع بخلق حسن، وكل من يعرفه يعلم أنه لا يتعاطى أي نوع من المواد المخدرة؛ لأنه شخص رياضي.