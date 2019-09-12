بالفيديو: أحمد خميس ومشاعل الشحي ينضمان للمسلسل الإسباني البروفيسور

أعلن الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، زوج الإعلامية مشاعل الشحي، عن انضمامهما للمسلسل الإسباني ”La casa de papel“، أو ”بيت من ورق“ واشتهر أيضاً باسم البروفيسور.

ونشر خميس، مقطع فيديو جمعه بزوجته، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وظهرا وهما يرتديان البدلة الحمراء التي تشتهر بها العصابات في مسلسل ”لاكاسا دي بابل“.

وأرفق الإعلامي الإماراتي تعليقًا بمقطع الفيديو كشف فيه عن انضمامها للمسلسل فكتب: ”نُعلن انضمامنا للمسلسل الشهير (لا كاسا دي بابيل) الجزء الرابع بشخصياتنا أحمد ومشاعل، الحماس ألف“.

على صعيد آخر نشر أحمد خميس، عددًا من مقاطع الفيديو القصيرة التي جمعته بزوجته مشاعل الشحي، عبر خاصية الاستوري على حسابه في موقع ”إنستغرام“ وظهرا خلاله وهما يوقعان عقود المسلسل.

يذكر أن مسلسل ”La casa de papel“، والذي يعني بالعربية بيت من ورق، يدور حول ثمانية من اللصوص يقومون بالسرقة، لكن لاقت هذه العصابة شهرة واسعة لدى العديد من الجماهير ويعرض على شبكة نتفلكس.