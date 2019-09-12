نشرت الفنانة هنا الزاهد أول صورة لها مع الفنان أحمد فهمي بعد حفل زفافها وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع الانستجرام. وكتبت هنا الزاهد علي الصورة حفل الزفاف قائلة:" كان حلما شكرا للجميع:". ويذكر ان احفتلت الفنانة هنا الزاهد بزاوحها من الفنان أحمد فهمي في حفل كبير امس الاربعاء في حضور من نجوم الفن والمجتمع. حفل كبير امس الاربعاء في حضور من نجوم الفن والمجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. في أول ظهور بعد حفل الزفاف.. هنا الزاهد "كان حلما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.