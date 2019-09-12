شاهد.. سميرة سعيد تطرح برومو "ذا فويس5"

نشرت النجمة المغربية سميرة سعيد برومو موسم الخامس من برانامج الاكتشاف المواهب "ذا فويس" وذلك عبر حسابها علي الانستجرام. وحيث كتبت سميرة سعيد علي الفيديو قائلة:" ذا فويس الموسم الخامس جاهزين:". Advertisements ويشار ان اخر أعمال سميرة سعيد أغنية بعنوان "مدّلع" من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي محب الراوي. فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي محب الراوي.

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