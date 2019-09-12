نسمة محجوب تحيي حفلا بالعين السخنة غدا

تستعد الفنانة الشابة نسمة محجوب لإحياء حفل غنائي وذلك بأحد الأماكن بالعين السخنة غداالجمعة.
ومن المفترض أن تغني "محجوب" عددا كبيرا منالأغاني القديمة والحديثة المحبب للجمهور.
ويشار إلى أن آخر أعمال نسمة محجوب أغنية "الحب" من فيلم "الكنز2" للنجم محمد رمضان.
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