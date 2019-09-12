نسمة محجوب تحيي حفلا بالعين السخنة غدا

تستعد الفنانة الشابة نسمة محجوب لإحياء حفل غنائي وذلك بأحد الأماكن بالعين السخنة غدا الجمعة. الجمعة. ومن المفترض أن تغني "محجوب" عددا كبيرا من الأغاني القديمة والحديثة المحبب للجمهور. الأغاني القديمة والحديثة المحبب للجمهور. ويشار إلى أن آخر أعمال نسمة محجوب أغنية "الحب" من فيلم "الكنز2" للنجم محمد رمضان.

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