أحمد فتحي يداعب عمرو يوسف:"مين فينا الجان"

نشر الفنان أحمد فتحي صورة له مع الفنان عمرو يوسف وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلق "فتحي" علي الصورة قائلا:"مين فينا الجان أنا ولا عمرو بصراحة :هو مش هيزعل:". هيزعل:". Advertisements ويشار إلى أن أحمد فتحي ينتظر فيلمة الجديد "الطيب والشرس واللعوب" المقرر عرضه بدور العرض قريبا. يذكر أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" من بطولة كل من: مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وآخرين وتأليف رأفت رضا واخراج رامي رزق الله. واللعوب" من بطولة كل من: مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وآخرين وتأليف رأفت رضا واخراج رامي رزق الله.

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