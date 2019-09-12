بالفيديو.. ديو جديد يجمع حميد الشاعري وهاني عادل

طرح الفنان الكبير حميد الشاعري ديو غنائيا جديدا مع الفنان هاني عادل بعنوان "شد الفيشة" وذلك عبر موقع العالمي اليويتوب. وذلك عبر موقع العالمي اليويتوب. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان Advertisements محمد يحيي وتوزيع موسيقي حميد الشاعري. محمد يحيي وتوزيع موسيقي حميد الشاعري. ويشار إلى أن آخر أعمال حميد الشاعري أغنية "أضحك أنت" مع مصطفي شوقي ونبيل وساندرا ونغم.

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