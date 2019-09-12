وليد توفيق يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد النجم الكبير وليد توفيق، لطرح أحدث أعماله الغنائية وذلك خلال الفترة المقبلة. ونشر "توفيق" عبر حسابه بالانستجرام برومو لأغنيه جديدة وعلق قائلا:" أغنية جديدة تابعونا قريبا:". ويشار إلى أن آخر أعمال وليد توفيق فيديو كليب بعنوان "علمتني اعرف احب" والذي حقق مليون مشاهدة بموقع اليويتوب.

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