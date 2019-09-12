شاهد.. أنور والميرغني يثيران الجدل في حفل زفاف هنا الزاهد

أثار ظهور الفنان محمد أنور وصديقه حمدي الميرغني، الكثير من الجدل بعد ظهورهما بالأمس في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الثنائي وهمايقفان بالخلف ويتبادلان الحديث بشكل مضحك.
وأعاد أنور نشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "ازاي يذيعوا لقطة زي دي".
جدير بالذكر أن حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم مساء أمس الأربعاء، في إحدي الفنادق الكبري بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم كريم عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد عز، مصطفى شعبان، منى الشاذلي، عمرو الليثي، واَخرون.
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