ديزني تعيد أنجيلينا جولي الشريرة من جديد في Maleficent

ينتظر الجمهور بمختلف أنحاء العالم من محبي أفلام الفانتازيا والتي نجحت شركة ديزني العالمية في إنتاجها، الجزء الثاني لفيلم Maleficent والذي يعد إعادة لأحد أفلام ديزني الكلاسيكية للرسوم المتحركة وهو الجمال النائم الذي تم عرضه لأول مرة عام 1959 والتى تمكنت من تحويلها لنسخة سينمائية بشخصيات حية منذ خمس سنوات، على أن يحمل الجزء الجديد والذي يتم صدوره اسم" Maleficent: Mistress of Evil".

وتصدر Maleficent محركات البحث جوجل عقب نشر شركة ديزني على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو للنجمة أنجيلينا جولي بطلة الجزئين أثناء تحضيراتها لشخصية Maleficen.

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الجزء الأول من Maleficent

بدأ تصوير الجزء الأول من Maleficent، في 18 يونيو عام 2012، وأطلق 30 مايو 2014، بصيغ 3D ،RealD 3D ،IMAX 3D، بجانب المسارح

التقليدية، والفيلم من إخراج روبرت سترومبرغ وسيناريو ليندا وولفرتون وإنتاج الشركة العالمية والت ديزني، وحقق الفيلم إيرادات عالية فكان الإجمالي يقدر بـ 758.5 مليون دولار على مستوى العالم بميزانية قدرها 180 مليون دولار.

لعبت النجمة أنجيلينا جولي شخصية "ملافسينت" الجنية الشريرة التي تدور أحداث الفيلم حولها، والتي تربت في إحدى المدن مع مخلوقات غريبة و3جنيات، ويجسد أدوارهن كلا من إيميلدا ستانتون وليزلي مانفيل وجونو تيمبل.

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ويشارك أنجلينا جولي، في بطولة الجزء الجديد من الفيلم الفنانة الكبيرة ميشيل فايفر بجانب عدد كبير من النجوم منهم آيلي فانينج والتي تلعب دور الجميلة النائمة، بجانب وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون.

تجهيز أنجيلينا لـMaleficent الجزء الثاني

وكان الفيديو الذي نشرته شركة ديزني بتويتر يظهر تحضير أنجيلينا جولي لشخصية "ملافسينت " الشريرة التي تلعبها في الفيلم، حيث بدأ الفيديو ويظهر جولي بملامحها الهادئة الجذابة، لتتغير خطوة خطوة مع وضع الميك اب الخاص بالشخصية من برز الخدود وتركيب اسنان ذات انياب كبيرة وقرون في الرأس ووضع أحمر شفاه فاقع اللون لتتحول لشخصية مخيفة تبرز من ملامحها الشر والرعب لمن يراها.

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الجدير بالذكر أنه من المقرر طرح الجزء الجديد من الفيلم في دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعرض لأول مرة في روما في 7 أكتوبر ليكون بذلك أول عرض لفيلم خارج الولايات المتحدة يحضره النجمتان أنجلينا جولي وميشيل فايفر، ويعتبر " Maleficent " عودة أنجيلينا جولي للسينما بعد فيلمها الأخير By the Seaالذي تم عرضه عام 2015.

شاهد الفيديو..