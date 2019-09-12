شاهد..محمد رمضان عارياً من جديد

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وظهر "رمضان" في الصورة مجداد عاري الصدر، وعلق معجب قائلا": يافنان اتبرع بالعضلات بتاعتك":. يافنان اتبرع بالعضلات بتاعتك":. ويشار ان آخر أعمال محمد رمضان ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد "إنساي"، الذي حقق رقم قياسي بتجاوز 130 مليون في وقت قصير. لمجرد "إنساي"، الذي حقق رقم قياسي بتجاوز 130 مليون في وقت قصير.

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