بالصور.. انطلاق حفل توقيع اصدارات المعاصر و التجريبي بالأعلى للثقافة

بدأ منذ قليل حفل توقيع اصدارات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر، في المجلس الاعلى للثقافة وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين المصريين والعرب، ومنهم الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والمخرج عصام السيد منسق عام المهرجان، والدكتور جبار خماط من العراق، و الناقد أحمد خميس، والناقد محمد سمير الخطيب والدكتورة ميسون على، وترأست الجلسة الدكتورة سماء يحيى الطاهر عبد الله وبحضور الدكتور محمد سيف والناقد عمر فرتات.



واستهلت د. أسماء يحيى الطاهر كلمتها بالترحيب بالضيوف، موضحة أن الدورة السادسة والعشرين تشهد عودة جديدة لمطبوعات المهرجان، وقالت: "لقد استطعنا ان يكون لدينا مجموعة من الاصدارات، عن طريق اتفاق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بإعادة طبع مطبوعات المهرجان مرة أخرى بيتم اتاحتها بعد المهرجان للجميع ولا يقتصر توزيعها على ضيوف المهرجان فقط".



وأشارت الطاهر إلى أن مطبوعات

الدورة ال 26 تشمل على 5 كتب ما بين المؤلفة و الكتب المترجمة ومن الكتب المترجمة كتاب شعرية الجسد، تأليف جاك لوكوك، وترجمة محمد سيف، وكتاب أرسطو أو مصاص دماء المسرح الغربي تأليف فلورنس دولون، وترجمه د. محمد سيف، وكتاب محاضرات في الاخراج المسرحي تأليف يفجيني فاختانجوف، ترجمة قاسم محمد، وتقديم عصام السيد، ومن الكتب المؤلفة " المسرح الافريقي المعاصر" تاليف د. أسماء يحي الطاهر عبد الله، و مسرح المهمشين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 1968 تاليف د. حاتم حافظ.