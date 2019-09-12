ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية أصالة تتفوق على أحلام حسب إستفتاء الفن إستفتاء الفن: من تفضلون في ذا فويس كيدز ؟ محمد حماقي أم تامر حسني؟ خاص الفن- بعد صراعه مع المرض.. المخرج سيمون أسمر يرحل عن عالمنا الصور الاولى من زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي ..شاهدوا جمال العروس بالصورة - أنجيلا بشارة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها من وائل كفوري وتنشر صورتها خاص "الفن"- تأجيل مسلسل شيرين عبد الوهاب إلى أجل غير مسمى لهذه الأسباب ممثل قتل مخرجة وشاهد أفلاما إباحية على هاتفها المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن"- هنا الزاهد وأحمد فهمي يدخلان القفص الذهبي وممثل يقتل مخرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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