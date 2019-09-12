أوزي أوزبورن تزوّج من مديرة أعماله وخانها مع عارضة أزياء.. وهل هو شيطاني؟

ميرنا وليد - بيروت - جون مايكل "أوزيي" أوزبورن هو مغنٍ وكاتب أغانٍ وممثل ونجم تلفزيوني إنجليزي، من مواليد 3 كانون الأول/ديسمبر عام 1948.

صعد إلى الصدارة خلال سبعينيات القرن الماضي، بإعتباره المنشد الرئيسي لفرقة ​Black Sabbath​، والتي حصل معها على لقب ​Prince of Darkness​.

طفولته

وُلد ​أوزي أوزبورن​ في منطقة أستون في ​برمنغهام​ ، إنجلترا، كانت والدته ليليان كاثوليكية تعمل في مصنع، ووالده كذلك كان يعمل في مصنع للأدوات في إحدى الشركات.

لأوزي أوزبورن ثلاث شقيقات أكبر منه سناً وشقيقان أصغر سناً، وعاشت الأسرة في منزل صغير من غرفتي نوم.

حصل على لقب "Ozzy" من المدرسة الابتدائية، وكان يعاني من عسر في القراءة بالمدرسة، وفي سن الـ 11 عاماً تم الاعتداء جنسيا عليه من قبل متنمرين في المدرسة، فهرب من الواقع الى عالم المسرح.

في سن الـ 14 عاماً أصبح من معجبي فرقة البيتلز، بعد أن سمع أول اغنية لها، ومنذ ذلك الحين أحب الموسيقى وعرف أنه سيكون موسيقياً، وقال: "كنت أعلم أنني سأصبح نجم موسيقى الروك بقية حياتي".

غادر أوزي أوزبورن المدرسة في سن الـ 15، وعمل كعامل في موقع بناء، وسباك وصانع أدوات للمتدربين وفي المسالخ والـ "كاراج".

حاول في مراهقته ارتكاب عملية سطو وسرقة جهاز تلفزيون من أحد المحلات التجارية لكنه سقط عليه أثناء فراره. أمضى ستة أسابيع في سجن ولم يتمكن من دفع الغرامة، بعد إدانته بسرقة أحد متاجر الملابس، أما والده فرفض دفع الغرامة ليلقن إبنه درساً.

طرده من الفرقة وبداية مسيرته الفردية

طرد أوزي أوزبورن من الفرقة في عام 1979، بسبب إدمانه على الكحول والمخدرات، لكنه إستمر في مهنته بطريق منفصل، وأصدر 11 ألبوماً حصلت أول 7 منها على شهادات البلاتين، في الولايات المتحدة الأميركية.

إجتمع بفرقة Black Sabbath في عدة مناسبات، وإنضم إلى الفرقة مجدداً في عام 1997، وساعد في تسجيل آخر ألبوم للفرقة في عام 2013، قبل ان يقيموا جولة وداع نهائية.

حقق إجمالي مبيعات ألبومات أوزي أوزبورن من سنوات عمله في Black Sabbath، بالإضافة إلى عمله الفردي، أكثر من 100 مليون دولار أميركي.

في جوائز MTV Europe Music Awards لعام 2014، حصل أوزي أوزبورن على جائزة الأيقونة العالمية، وفي عام 2015 حصل على جائزة "إنجازات العمر" من الأكاديمية البريطانية لكتّاب الأغاني والملحنين والمؤلفين.

في أوائل هذا القرن، أصبح أوزي أوزبورن نجم تلفزيون واقعي، وظهر في برنامج MTV الواقعي "The Osbournes"، الى جانب زوجته ومديرة أعماله شارون وإثنين من أطفالهما الثلاثة "كيلي" و"جاك".

حياته الخاصة

في عام 1971، إلتقى أوزي أوزبورن بزوجته الأولى ثيلما في ملهى ليلي في برمنغهام، حيث كانت تعمل، وتزوّجا عام 1971 وأنجبا طفلين "جيسيكا" و"لويس"، وتبنى إبن ثيلما "إليوت".

يقول أوزي أوزبورن إن زواجه الأول كان "خطأ فادحاً"، كما أن تعاطيه المخدرات والكحول، إلى جانب أن تغيبه المتكرر أثناء جولاته مع Black Sabbath أثرّ على حياته العاطفية، وإشتكى أطفاله من أنه لم يكن أباً جيداً، وإعترف بخجل أنه لا يستطيع أن يتذكر متى ولد "لويس" و"جيسيكا".

تزوج أوزي أوزبورن من مديرة أعماله شارون آردن في 4 تموز/يوليو عام 1982، وأنجبا ثلاثة أطفال "إيمي، "كيلي"، و"جاك". اشاعات كثيرة طاردت زواجهما، منها أنه خانها مع عارضة أزياء إلا أنهما لم ينفصلا.

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أوزي أوزبورن شيطاني أم ملتزم دينياً؟

على الرغم من إتهام أوزي أوزبورن منذ فترة طويلة بأنه شيطاني، فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 1992 أنه كان عضواً فعالاً في كنيسة إنجلترا، ويصلي قبل كل عرض.

أوزي أوزبورن وزوجته من أغنى الأزواج

يعتبر أوزي أوزبورن وزوجته من أغنى الأزواج في المملكة المتحدة، وفقاً لقائمة "سنداي تايمز"، واحتلى الزوجان المرتبة 458 في عام 2005 ، وتم تقدير المبلغ بـ 100 مليون جنيه إسترليني من التسجيلات والجولات التلفزيونية.



تعرضه لوعكات صحية

أصيب أوزي أوزبورن بحروق طفيفة، بعد حريق صغير تعرض له في أحد المنازل في كانون الثاني/يناير عام 2013. وفي 6 شباط/فبراير عام 2019 تم نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات، بعد إصابته بالأنفلونزا وتم وصف هذه المشكلة على أنها "التهاب شديد في الجهاز التنفسي"، ونقل بعدها إلى العناية المركزة، وقد تم إلغاء جولة أوزبورن الأوروبية حتى التأكد من تحسنه.