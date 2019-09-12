ميرنا وليد - بيروت - اكدت الممثلة ​ستيفاني عطالله​ انها تحضر حاليا لعدة اعمال وتشارك بادوار جديدة وتقول: "لدي قريبا فيلم وعيت خليط بين دراما وكوميدي جديد جدا وفريد من نوعه يبدأ على او اس ان ، والعب دور البنت المشعوطة".

واضافت: "لدي مسلسل بالقلب، والعام المقبل على MTV العب اول دور بطولة مطلقة لي مع الممثل كارلوس عازار وسيكون اسمه اما حادث قلب او بيني وبينك ، (واحد من الاثنين) اخراج رندا علم وهو خطوة كبير لي بالمجال التمثيلي".

وعن اصداء فيلم بلا هيبة اكدت انها سعيدة جدا وحقق اكثر من 110 الاف مشاهد والنتيجة رائعة وتضيف: "كانت تجربة رائعة مشيرة انها تتمنى اعادتها مع عباس جعفر لانه مهضوم بالحياة العادية كما امام الكاميرا " وعن امكانية ان تقدم دور لايت كوميدي قالت: "هذا قد يكون من اجمل ما يحدث معي لان الدراما تتعب نفسيا فلذلك اتمنى ان اقدم عملا كوميديا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سيتفاني عطالله: "هذا أول دور بطولة مطلقة .. وأعيد التجربة مع عباس جعفرخاص الفن- هل يكسب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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