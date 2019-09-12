خاص الفن- هل يكسب أحمد سعد ثقة سمية الخشاب مجدداً؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الممثل المصري ​أحمد سعد​ يحاول من خلال المقربين أن يصالح الفنانة ​سمية الخشاب​، لكن هذه المرة على ان يكون الامر مجرد صداقة وليس عودة لبيت الزوجية وهو ما رفضته سمية تماما خلال الفترة الماضية، وتأتي رغبة سعد لكونه اعتاد في الآونة الأخيرة على أن تكون حياته أكثر نظاما وترتيبا بوجود سمية، بالإضافة لوجود العديد من الإتفاقات الفنية، منها مشاريع لم تستكمل بعد أن كان من المفترض أن تجمع بينهما على مستوى التمثيل والغناء، ولكن حتى الآن سمية قررت الإبتعاد لكي تفتح صفحة جديدة تماما في حياتها بعيدا عن اي اقاويل او خلافات.

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