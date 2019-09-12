خاص الفن- هل تتزوج نيللي كريم قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - عاشت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ منذ طلاقها خلال السنوات الماضية أوقاتا عصيبة بعد التجربة التي مرت بها وزواجها 11 عاما من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه، لكن يبدو أن قلب نيللي كريم عاد ليدق مرة أخرى حسب مصادر خاصة لموقع الفن، فالمقربون منها يعلمون بأنها تعيش أجمل أيام حياتها وقصة حب مع شخص يعمل في المجال الفني لكن ليس ممثل، وربما لم تفصح نيللي سوى للمقربين لأنها تدرس الأمر جيدا قبل الاقبال على تجربة زواج مرة أخرى لكنها تنوي الاعتراف واعلان الأمر في حال تحول إلى خطبة رسمية.

يشار إلى أن نيللي كريم تزوجت مرتين، الأولى بعد دخولها الوسط الفني بفترة قليلة وتحديداً عام 1996، وأنجبت منه طفلين هما كريم ويوسف، واللذين أصبحا يدرسان في الجامعة خلال هذه الفترة، ثم انفصلت نيللي عن زوجها الأول الذي كان من خارج الوسط الفني، وتزوجت بعدها بخبير التغذية هاني أبو النجا، وتحديداً عام 2004، وتم الانفصال بعد 11 عام بعد أزمات عديدة، وأنجبت منه طفلتين هما سيليا وكندة.