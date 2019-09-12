كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد كرارة يروج لمسلسل "بلا دليل".. بهذه الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديده له من خلال حسابه الشخصى على موقع "انستجرام" ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنان خالد سليم والفنان عمر الشناوى وذلك من خلال كواليس تصوير مشاهده فى مسلسل "بلا دليل".



أحداث مسلسل بلا دليل

ويقدم أحمد كرارة شخصية المقدم رامز الكردى، والمسلسل من المقرر عرضه فى شهر أكتوبر القادم ،ينتمى إلى الدراما الطويلة ذات 45 حلقة،المسلسل بطولة كلا من خالد سليم ،درة ،جمال عبدالناصر،إسلام جمال،عمر الشناوي،إنعام الجريتلي،مها نصار،ديانا هشام،وسيناريو وحوارإنجى علاء ،إخراج منال الصيفى ، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

ويجسد الفنان عمر الشناوى شخصية "طبيب" يدعى "أحمد"،كما يجسد الفنان خالد سليم دور زوج الفنانة درة والتى لديها ابنه مريضة من زوجها الأول ،ويعاملها معاملة قاسية وسيئة، تجبر زوجته في التفكير بالإنفصال عنه، مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، وفى شكل درامي إجتماعي، وتجسد درة شخصية حبيبة العازفة على آلة هارب.



مشاركة أحمد كرارة فى الماراثون الرمضاني

يذكر أن الفنان أحمد كرارة خاض الماراثون الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "مملكة الغجر" ،والمسلسل من تأليف محمد الغيطي،إخراج عبدالعزيز حشاد،بطولةحورية فرغلي ، فيفي عبدة ، سامح الصريطي ،ميار الغيطي ،حازم سمير.

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مشاركة عمر الشناوى فى الماراثون الرمضاني

يشار أن الفنان عمر الشناوى خاض الماراثون الرمضانى بمسلسلى "كلبش 3"،"سوبر ميمى"وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا.

يشار أن مسلسل كلبش 3 من تأليف باهر دويدار ،إخراج بيتر ميمى ،إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة ،هالة فاخر ،هشام سليم ،أحمد عبد العزيز.



مسلسل سوبر ميرو من تأليف أحمد محيي ،محمد محمدي،إخراج وليد الحلفاوي، بطولة إيمي سمير غانم ، حمدي الميرغني ، سمير غانم ،أحمد سلطان ،بيومي فؤاد.



موقف محرج تعرض له خالد سليم لكن بذكاء شديد تغلب عليه

نشر الفنان خالد سليم مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على " انستجرام"، وذلك من حفله الأخير بدار أوبرا دمنهور،وفيها تعرض لموقف محرج حيث توقف المايك خلال الحفل، لكنه تغلب بذكاء شديد على ذلك الموقف وغنى بدونه أمام الجمهور، وأشار للفرقة الموسيقية بأن تخفض من صوت الآلات.



وعلق خالد سليم على هذا الموقف، قائلًا: "مواقف كتير ممكن الواحد يتعرض ليها على المسرح أو في أي مكان .. بس الحمدلله إن ربنا بيلهمنا ازاي ممكن نتصرف و بسرعة .. المايك توقف تماما في بداية أغنية نسم علينا الهوا .. و لكن .. الحمدلله".