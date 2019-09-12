منافسة الأناقة والإثارة.. المشاهير وأزواجهم في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل زفاف النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء الأربعاء 11 سبتمبر.

الحفل شهد حضور عدد كبير من المشاهير برفقة أزواجهم، وكان من بينهم الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية ريهام سعيد وزوجها، والفنانة ويزو وزوجها.

كما حضر الفنان محمد علي رزق برفقة زوجته، والفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، والفنان كريم عبدالعزيز وزوجته، ومصطفى خاطر وزوجته.

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وحضر أيضا أحمد عز، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وأشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، ولبلبة، هشام ماجد، وشيكو، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، الإعلامى عمرو الليثى، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

كما حضر الفنان سمير غانم، وياسر جلال، ونادر أبو الليف، والفنان صلاح عبدالله، وعمرو عبد العزيز، والفنانة إسعاد يونس، وماجد المصري، ومحمد رجب، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، وغيرهم.

ودعا العروسان عددا كبيرا من أصدقائهما فى الوسط الفنى من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مع وجود تنظيم كبير فى الدخول للحفل.