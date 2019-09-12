إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في حفل زفاف هنا الزاهد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لإطلالتها في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي.

إيمي، ارتدت فستان بذيل طويل وقصير من الأمام، واعتمدت على وصلات شعر طويلة واختارت له اللون البني، وتركته منسدلًا على كتفيها.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن الهدية التي تلقتها من غيمي قبل عقد قرانها وهي عبارة عن منديل مزخرف باسم هنا الزاهد وأحمد.

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يذكر أن هنا وإيمي، يرتبطان بعلاقة وثيقة حيث أن الفنان طلعت زكريا كان مرتبطا بوالدة هنا الزاهد، وهو من تولى تربية هنا من وهي طفلة.

من ناحية أخرى احتفلت إيمي بخطبتها في شهر ديسمبر الماضي، وتألقت من خلال فستان أحمر طويل، واقتصر الحفل على حضور أسرة العروسين.

وكانت إيمي طلعت زكريا قد دخلت المجال الفني منذ عدة سنوات، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “الفيل في المنديل”، وسيت كوم “جوز ماما”، ومسلسل “الزوجة الرابعة”، ومسلسل “مكتوب على الجبين».