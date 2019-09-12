القبض على نجلي أحمد السبكي بتهمة حيازة مخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت قوات الأمن القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي، المنتج والمخرج كريم السبكي وشقيقه خالد، فجر الخميس 12 سبتمبر، عقب خروجهما من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.

فقد تم القبض عليهما بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث كشفت عدد من المصادر أن كمين قسم شرطة قصر النيل، استوقف سيارة كريم السبكي وشقيقه خالد، وبتفتيش السيارة تم العثورعلى كوكايين وخمور بحوزتهما.

وتم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة قصر النيل، وإخطار النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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وتجري حاليا التحقيقات معهما، وتم التحفظ على المواد المخدرة التي كانت بحوزتهما، وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير فني بها.

وكريم السبكي مخرج ومنتج مصري شاب، وهو نجل المنتج أحمد السبكي ومتزوج من شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي، وقد شارك في البداية في إنتاج عدة أفلام مثل (بوشكاش، واحد صحيح)، قبل أن يخوض تجربة الإخراج من خلال فيلم (قلب الأسد) عام 2013.

ومن أعمال كمخرج: فيلم “من ضهر راجل”، وفيلم “قلب الأسد”، وفي الإنتاج: فيلم “الحرب العالمية الثالثة”، وفيلم “واحد صحيح”، وفيلم “اللمبي 8 جيجا”، وغيرها.