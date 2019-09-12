مصمم أزياء يصف هنا الزاهد بالسندريلا ويكشف كواليس تصميم فستان زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بزفافها على الفنان المصري أحمد فهمي، بحفل أسطوري حصره حشد هائل من النجوم، والحفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

هنا، أطلت خلال الحفل بفستان أبيض بدت فيه كالسندريلا، خاصة بعد أن تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مصمم الأزياء سامو هجرس، مصمم فستان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، كشف كواليس اختيار هنا لموديل فستانها مؤكدًا أنها متعبة جدًا و”دلوعة”.

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وأضاف، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc4، أن تصميم الفستان استغرق خمسة أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع لها بروفة خاصة، مشيرًا إلى أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق اعجابها كما أنه لم يعجبه هو الاخر وتم تغيير موديل الفستان.

وأوضح خلال اللقاء أن هنا الزاهد، هي سندريلا من عالم ديزني وكان لا بد من وجود تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

الفنانة المصرية أطلت خلال الحفل بإطلالتين الأولى فستان ابيض طويل من الخلف وواسع، كما ارتدت فستان أخر طويل شفاف من الأسفل وبذيل طويل أيضا، وحازت إطلالتيها على إعجاب جمهورها.