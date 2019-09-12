- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - مومباي - وفاء فاروقالخميس 2019/9/12 07:50 م بتوقيت أبوظبي
ملصق الفيلم الهندي "فتاة الأحلام"
يجسد الممثل الهندي أيوشمان كورانا شخصية فتاة حسناء في أحدث أفلامه "فتاة الأحلام" المنتظر طرحه الجمعة، ليستكمل سلسلة الأدوار الغريبة والمركبة التي قدمها خلال أعماله السابقة.
وتدور أحداث الفيلم عن علاقة نشأت بين اثنين عبر الهاتف، وبعدما أغرم الشاب بالفتاة يكتشف أنها صديقة "أيوشمان كورانا"، وخلال الأحداث يقع أكثر من شاب في حب الفتاة الوهمية، والعمل من إخراج راج شانديليا، ويشارك في بطولته نوشرات بهاروتشا، ومانجوت سينغ.
يطلق البعض على أيوشمان كورانا (34 عاما) لقب "رائد مدرسة الشخصيات المركبة" في بوليوود، لتقديمه أدوارا عدة في هذا الإطار، منها فيلمه "بادهاي هو" الذي لعب خلالها دور شاب في الـ30 من عمره يعاني من إحراج مجتمعي، حين يكتشف أن والدته أصبحت حاملا، ما يضعه في العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، ويعد هذا الدور علامة فارقة في مشواره، كونها المرة الأولى التي تطرح فيها قضية من هذا النوع في بوليوود.
وقدم الممثل الهندي فيلم "أندهادهون"، الذي ظهر فيه بشخصية شاب يدّعي أنه كفيف شهد على جريمة قتل، ثم تعرض لحادث أفقده بصره لتتحول الكذبة إلى حقيقة، بينما يظهر في المشهد الأخير بمشهد محير هل هو كفيف أم بصير؟، وترك هذا لخيال المشاهدين.
أيوشمان قدم دور شاب يبيع حيواناته المنوية للقضاء على ظاهرة الحرمان من الإنجاب في فيلم "فيكي دونر"، وجسد أيضا دور شاب متأخر عقليا قرر صنع أجنحة ليستطيع الطيران بها في فيلمه "هوازيادة".
حصد أيوشمان كورانا أكثر من ١٥ جائزة عن أغلب أدواره، آخرها جائزة أفضل ممثل هندي لعام ٢٠١٨ عن فيلمه "أندهادهون"، وآخر أعماله فيلم "أرتيكال ١٥" الذي طرح بدور العرض يونيو/حزيران، وحقق إيرادات بلغت ٤ ملايين دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أيوشمان كورانا "فتاة الأحلام" في أحدث أفلام بوليوود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.