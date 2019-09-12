إمارات رزق تعلن طلاقها من حسام جنيد.. وهذا ما كتبته على فيسبوك!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت النجمة السورية إمارات رزق عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك وبشكل مفاجئ طلاقها من زوجها الفنان حسام جنيد.
وقالت إمارات في منشورها إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، مضيفة أنه تمّ بينها وبين زوجها، ومتمنية في الوقت ذاته التوفيق له وأن تكون حياته المقبلة أفضل لهما.
وتمنت جنيد في منشورها على جمهورها ومتابعيها ألا يتم سؤالها عن أيّ شيء فيما يتعلق بطلاقها من حسام جنيد، منهية منشورها بأن كل مايأتي من الله فهو جميل.
وكان الفنانان عاشا فترة متأزمة بسبب الخلافات في العام الفائت بعدما نشر جنيد عبر صفحته الشخصية كلمات قال فيها بأن الطلاق أفضل شيء في الحياة لتعلن إمارات أن الطلاق لم يقع إنما هو خلاف بسيط حيث كانت تتحضر لولادة ابنتهما.
يشار إلى أن حسام جنيد لم يعلّق على الخبر المنشور من قبل إمارات حتى الآن، ولديهما طفلان هما "وطن وإحساس" بينما لإمارات طفل يدعى دانيال من زواجها الأول.
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