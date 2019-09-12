محمد رمضان عاريا وتعليقات صادمة من الجمهور

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .

وظهر محمد رمضان فى الصور عاريا ، ونالت الصورة العديد من التعليقات . . وجاءت التعليقات : _ " اي لاء محمد هيك كتير ارحمني بسمارك " _ " مافيا مافيا مافيا "_ " ملك "_ " الاسطوره " _" محمد رمضان الاسطوره " . وبدأ محمد رمضان التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب، ومن المحتمل عرضه في 2020. Advertisements قد يهمك ايضاً: سكرتير عام نقابة الموسيقيين يدافع عن النجم محمد رمضان حلمي عبد الباقي يعلق على إطلالة محمد رمضان في الساحل

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