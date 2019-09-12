ريم مصطفي بـ إطلالة مثيرة في حفل زفاف هنا الزاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها عبر خاصية "ستوري" .

الصورة تجمعها بالفنانة و روجينا أمس في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي .

ويذكر أن ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".

الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى، ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.

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وشاركت أيضا فى فيلم "أولاد رزق 2"، ولاقى دورها استحسان الجمهور، والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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