بسمة سعيدة بعرض فيلمها "بعلم الوصول" فى مهرجان تورنتو السينمائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة بسمة عن سعادتها بعرض فيلمها "بعلم الوصول" ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السنمائى.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تلقت ردود أفعال إيجابية على هذا الفيلم الذى تعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى لما يحمله من قصة مختلفة لم تقدم قبل ذلك فى الأعمال الفنية .

وأضافت : الحمد لله تم عرض الفيلم مرتين فى المهرجان ومبسوطة جدا من تعليقات الجمهور العربى وخصوصا الكندى الذى حرص على حضور العرضين وتليقنا منه إشادات كبيرة على العمل ولم يكن هناك أى مجاملات بالنسبة لكل من شاهده .

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من طويلة من الأفلام عمل فيها مونتيرا، وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: بجانب الفنانة بسمة، كل من بسنت شوقي، محمد سرحان، ورفل عبدالقادر" .