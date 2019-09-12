شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "جمالو" لـ ديانا حداد يكشف تفاصيل تعاونه مع الفنانة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر ملاك عادل مؤلف أغنية "جمالو" للنجمة اللبنانية ديانا حداد، إنه سعيد بردود فعل الجمهور على الأغنية، موضحا أن هذا النجاح الكبير فاق توقعاته، خاصة وأنه التعاون الأول الذى يجمعه بديانا حداد.

وأوضح الشاعر فى تصرحه لـ"الخليج 365"، أن سعادته تمثلت أيضا فى التعاون مع نجمة كبيرة مثل ديانا حداد، والتطرق للسوق العربى ولنجوم لبنان بعد نجاحه الكبير مع نجوم الأغنية المصرية على حد تعبيره.

يذكر أن أغنية "جمالو"، طرحتها النجمة ديانا حداد منذ أسبوع، وحقق مايقرب من ثلثى مليون مشاهدة، وهى من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

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كانت ديانا حداد أطلقت منذ شهرين كليب "أحبك وكذا"، كلمات الشاعر العراقى فراس الحبيب، وألحان على صابر وتوزيع محب الراوى وحقق ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.