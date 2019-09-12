خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون دارين حلمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المطرب المصري تامر عاشور بخطوبته على ملكة جمال الكون للسياحة دارين حلمي في حفل عائلي بسيط.

صور حفل الخطوبة انتشرت عبر مواقع التواصل، وعبر الجمهور عن إعجابه بدارين حلمي، والتي بدت جميلة جدا، ومن المقرر أن يحدد تامر موعد الزفاف قريبا.

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تامر عاشور رزق في شهر فبراير الماضي بطفلته الأولى من زوجته الأولى سمر أبو شقة، واختار لها أسم “أيام” وهو نفس عنوان ألبومه الغنائي الأخير الذي طرحه في شهر مارس 2019، وضم 12 أغنية.

تامر عاشور قد صرح في إبريل قبل الماضي أنه طلق زوجته قبل نهاية شهر العسل ولكنه أخفى الخبر حتى لا يؤذي مشاعرها، مشيرا إلى أن الطلاق تم بسبب اختلاف الطباع بينهما، إلا أنهما عادا لبعضهما مجددا بعد فترة قصيرة.

وبعد ظهور عاشور مع زوجته وهي حامل توقع الجمهور أن يكون عاد لزوجته بشكل رسمي وأن حياتهما استقرت، ولكن خطوبته من دارين حلمي نفت كل تلك الأخبار.

زفاف تامر عاشور الاول تم في أكتوبر عام 2017، بحضور الفنان محمد حماقي، شيماء سيف، أيتن عامر وزوجها، أحمد زاهر، رامي جمال وزوجته، محمد شاهين، زيزي عادل، هاني محروس، عدد كبير من الشعراء والملحنين، أمير طعيمة ووليد سعد.