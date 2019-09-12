ريهام أيمن تتناول مشروبها المفضل فى إطلالة غريبة

القاهرة - لايف ستايل نشرت اليوم الفنانة ريهام أيمن صورا لها بلوك جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تتناول فيها مشروبها المفضل وترتدي تيشيرت أبيض وشورت جينز وطاقية سوداء.

وعلقت ريهام على الصورة قائلة:"انا عارفه ان متابعيني و اصدقائي الي بياكلو الاكل الصحي هايزعلو مني ,بس بجد انا بحب "المياه الغازيه" جدا و بتديني نشاط و طاقه". وجاءت تعليقات الجمهور كالاتي: "انتي جميله بس انا مش بحب "المياه الغازيه خالص" "قمرررر" "جميله اوي " Advertisements " ماشاءالله عليكي ربنا يحميكي" يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ. قد يهمك ايضاً: "بتوقيت القاهرة" أحب أعمال شريف رمزي إلى قلبه شريف رمزي يعلن عن الانتهاء من كتابة 2020 قريبا

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