أحمد حلمي مع هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زواجهما

نشر مصمم الأزياء سامو هجرس، مصمم فستان هنا الزاهد، صورا للفنان أحمد حلمى برفقة العروسين أحمد فهمى وهنا الزاهد من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حفل زفاف النجمين #هنا_الزاهد و#أحمد_فهمي، إذ نشر العديد من المشاهير لقطات من حفل الزفاف. وظهرت الفنانة المصرية الشابة متألقة بإطلالتين جميلتين من تصميم #سامو_هجرس، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة. قد يهمك ايضاً: إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل زواجها من أحمد فهمي هنا الزاهد تنتهي من تجهيزات الزواج وتستعد لزفافها

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