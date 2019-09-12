مهموم لـ محمد منير تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب

طرح الفنان محمد منير، أغنيته الجديدة "مهموم" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها، حيث اقتربت من تخطي الـ 3 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".
وكان منير قد حصد العديد من المشاهدات بعد طرحه برومو أغنية "مهموم"، والتى من المقرر أن تكون واحدة من ضمن أغاني ألبومه الجديد.
"مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.
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