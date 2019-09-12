استقرار الحالية الصحية لـ كيفين هارت بعد تعرضه لحادث

قال موقع ET الأجنبي إن الممثل الأميركي كيفين هارت غادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث سير خطير منذ 10 أيام.

وأشار الموقع الأجنبي إلى أن كيفين هارت سوف يستغرق نحو أسبوع في مركز تأهيلي لكي يستكمل علاجه البدني قبل عودته لمنزله، لافتا الى ان حالته المعنوية مرتفعة إلى أقصى درجة.

ولفت ET إلى أن كيفين هارت عانى من كسر ثلاث فقرات في العمود الفقري ويعاني من الجلوس بعد خضوعه للعملية الجراحية.

يشار إلى أن كيفين هارت تعرض لحادث سيارة مروع بعد اصطدام سيارته بسيارة شخص آخر في طريق مولهولاند.

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