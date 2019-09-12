شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مدحت صالح يطرح أغنية جديدة بعنوان "حد غيرى" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة سينجل بعنوان "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها مساء اليوم الخميس على يوتيوب.

من ناحية أخرى أحيا مدحت صالح مؤخراً حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

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يذكر أن النجم مدحت صالح يستعد لتسجيل أغنية تتر مسلسل "بت القبايل" بطولة عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، للمخرج حسنى صالح، والمقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشاركه غناء التتر المطربة الشابة ياسمين على.