شكرا لقرائتكم خبر عن فرح أحمد فهمى.. هذه الأمنية لم يحققها لعروسه هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم أحمد فهمى عروسته هنا الزاهد أمام حضور حفل زفافه أمس الأربعاء والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث قال فى الميكرفون أنه لم يكن يتخيل أن يأتي اليوم الذى يقيم فيه حفل زفاف ولكن جاءت هنا الزاهد وفعلت كل ما تريده.

وحدث بالفعل أن أحمد لبى جميع طلبات عروسته هنا الزاهد فيما يخص حفل الزفاف وأيضاً تجهيزات منزل الزوجيه، باستثناء أمنيه واحدة أرادتها هنا ولم يحققها أحمد لها وهي غناء تامر حسنى بحفل الزفاف، حيث أعلن فهمي فى أحد البرامج مؤخراً أن هنا تريد تامر حسنى فى الفرح لأنه صديق لها إضافة إلى أنها عملت معه فى بداياتها الفنية خلال مسلسل "فرق توقيت" ولكن فى النهاية تم الاستعانة بنجم آخر أحيا الحفل أمس.



هنا الزاهد واحمد فهمى

وشهد حفل الزفاف الذى استمر حتى فجر اليوم الخميس حضورا غفيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وزوجته، أحمد عز، محمد هنيدى، أحمد حلمى، شريف منير، محمد امام وزوجته، مصطفى شعبان، أكرم حسنى، شيكو، هشام ماجد، ماجد المصرى، ياسر جلال، أحمد آدم، يوسف الشريف وزوجته انجى علاء، أشرف عبد الباقى، عمرو سعد، لبلبة، وفاء عامر، ريم البارودى، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، عمرو يوسف وزوجته الفنانة كنده علوش، المخرج عمرو عرفة، المخرج أحمد خالد موسى، مى عمر وزوجها المخرج محمد سامى، المخرج رامى امام.

كما حضر أيضاً المنتج أحمد السبكى، المخرج كريم السبكى، روجينا، ريم مصطفى، الاعلامى عمرو الليثى، مصطفى خاطر، على ربيع، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، كريم عفيفى، أوس أوس، وائل العونى، مصطفى بسيط، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي، أحمد فتحى، محمد ثروت، حلا السعيد، المصور خالد فضة، أسماء جلال، خالد أنور.



هنا الزاهد واحمد فهمى

هذا بالاضافة إلى الفنانة حلا شيحة، عمرو عبد الجليل، فتحى عبد الوهاب، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، سليمان عيد، المخرج والمنتج وائل عبد الله، محمد عطية، سامو زين، أحمد الشامى، المنتجتين رنا وندا السبكى، المؤلف فاروق هاشم والمؤلف مصطفى عمر، محمد جمعة، ويزو، أحمد رزق، المخرج معتز التونى، مجدى كامل وزوجته مها أحمد، جيلان علاء، عمر شرقى، ولاعب الكرة السابق خالد بيو، والعميد أحمد حسن، المطربة ساندى، حسام داغر، ريهام سعيد، محمود العسيلى وآخرين.

صور فرح هنا الزاهد

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صور فرح هنا الزاهد



صور فرح هنا الزاهد



صور فرح هنا الزاهد