شكرا لقرائتكم خبر عن صور..فريق "وسط البلد" يكشف عن بداياته وصعوبات واجهته فى "شريط كوكتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفنان هشام عباس فى برنامجه "شريط كوكتيل"، المذاع عبر قناة "الحياة"، فرقة وسط البلد فى العاشرة مساءً اليوم، فى حوار مشوق عن مشوار الفريق الفنى وأحدث أعمالهم، ويتطرق الفريق للصعوبات التى واجهته فى البداية، وكيف تخطاها الفريق.

ويتحدث الفنان هانى عادل أحد أعضاء الفريق، عن اتجاهه للتمثيل من خلال الفريق، وكيف ينسق بينه وبين حفلات الفرقة، وأشياء أخرى كثيرة يتناولها اللقاء.

ومن المقرر أن تغنى الفرقة مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات فى "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

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