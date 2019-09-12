شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى بليغ حمدى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اليوم الخميس، دار الأوبرا بالإسكندرية، أولى الحفلات بالموسم الفنى الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار، وذلك بمناسبة ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى والمطربة الراحلة فايزة أحمد، وذلك على مسرح سيد درويش في تمام الساعة الثامنة مساء.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الحان زمن الفن الجميل منها "حمال الآسية"، "بتسأل ليه عليا أداء يمنى حسن"، "بصراحة"، "قاعد معايا أداء نعمة عصمت"، "حيران"، "ياما قلبي قال لا أداء هبة إسماعيل"، "تخونوه"، "خسارة خسارة أداء مصطفى سعد"، "حاول تفتكرنى أداء محمد الخولى"، "سلامات يا حبايب"، "كله ماشى أداء حسام كمال، موعود أداء ياسر سعيد، وتختتم المطربة مروة حمدى الحفل بأغنية فات الميعاد.