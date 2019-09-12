في ذكرى رحيل بليغ حمدي.. مخرج "مداح القمر": لن أتنازل عن تقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، مخرج مسلسل "مداح القمر" الذي يتناول السيرة الذاتية للموسيقار الراحل بليغ حمدي، إن المسلسل تعطل لأسباب إنتاجية.

وأضاف المخرج الكبير، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن المسلسل مشروعه مع الكاتب الصحفي محمد الرفاعي، مؤلف المسلسل الذي توفاه الله قبل أن يرى المسلسل النور، وهو (مجدي أحمد علي) متمسكًا بتنفيذ المسلسل وعرضه.

وتابع مجدي أحمد علي أن المسلسل تمت كتابته في 60 حلقة، ويرصد حياة الفنان بليغ حمدي منذ الميلاد، وحتى النهاية، وتناول الأحداث نجاحاته، وانكساراته، وتتضمن أيضًا قضية سميرة مليان، بمزيد من التفاصيل

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وواصل أحمد علي: "أسعى جاهدًا لعرض المسلسل بعد إيجاد شركة إنتاج، خاصة أن العمل توقف تصويره بعد الأزمة التي حدثت مع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المسئولة عن إنتاج المسلسل قبل فترة.

وعن بطل العمل، قال مجدي أحمد علي، إن الفنان ممدوح عبدالعليم كان المرشح الأول لبطولة العمل، ثم ترشح الفنان محمد نجاتي، والفنان هاني سلامة، ثم الفنان إياد نصار، لكن مع تعطل العمل أكثر من مرة، تم التوقف عن ترشيح الأبطال لحين الاتفاق مع جهة إنتاجية لتشارك هي أيضًا في ترشيح بطل العمل.

بليغ حمدي، ملحن مصري، ولد في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر 1931، ويعتبر واحد من أشهر الملحنين المصريين على مر العصور، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 1993.