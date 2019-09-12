فيديو| هكذا احتفلت روتانا بعيد ميلاد كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو مجمع لأغاني كاظم الساهر، احتفالصا بعيد ميلاده .
وعلق الحساب على الفيديو: "كل عام و القيصر كاظم الساهر بألف خير، روتانا تتمنى لك دوام التألق و النجاح".
ويحتفل اليوم الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، بعيد ميلاده الـ"62".
كاظم الساهر من أشهر الأصوات العربية، والعراقية في الفترة الأخيرة، وُلد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي في 12 سبتمبر .
وبدأ كاظم حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984 إذ أصدر كاظم في هذه الفترة أول ألبوماته بعنوان "شجرة الزيتون" ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام ثم الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمة مسلسل (نادية) في أغنية"شجاها الناس" عام 1988، وبعدها صار كريم العراقي صديقه المقرب.
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