لهذا السبب ظهر ساموزين بشعر "أشقر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان ساموزين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة باللوك الجديد بعد أن غير لون شعره لـ"الفضي".

وكتب ساموزين: "قريبًا البدء في تصوير فيلم "المفتاح"، أتمنى من الله أن ينال إعجابكم، يعني أغير لون الشعر الدنيا تتقلب، ربي يبارك فيكم ويحفظكم، محبتكم غالية عندي، ربي يدوم المحبة والاحترام".

يشار إلى أن ساموزين طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب" من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامه عبد الهادى.

كما ظهر الفنان ساموزين، كضيف شرف، في أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث.