محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: حرص الفنان أحمد فهمي، والفنان شيكو على حضور، حفل زفاف صديقهما أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد. ونشر شيكو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صور من حفل الزفاف جمعته بأحمد فهمي، وعلق على الصورة: " مبروك يا فخري". فيما نشر الفنان هشام ماجد،عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"صورة جمعته بالعروسين، وعلق عليها: "ربنا يباركلكم و يسعدكم". يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس بحضور عدد من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله هشام ماجد وشيكو لـ"أحمد فهمي" بمناسبة زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.