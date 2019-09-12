بكلمات مؤثرة.. ديانا كرزون تنعي سيمون أسمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر.

وعلقت: "وداعًا صانع النجوم، الأستاذ العبقري اللي كان سبب كبير جدا في شهرتي في لبنان، أستاذي وأستاذ فنانين كتير جدا، ربنا يرحمك ويغفر لك، سيمون أسمر في ذمة الله".

يذكر أن المخرج الكبير رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 76 عاما، ويعتبر "أسمر" صاحب فكرة برنامج "أستوديو الفن" لاكتشاب المواهب، وقد تخرج في البرنامج عدد كبير من النجوم أبرزهم ماجدة الرومي، نوال الزغبي، وائل كفوري.