عمرو سلامة يستعيد ذكريات 20 عام مضت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعاد المخرج عمرو سلامة، ذكريات 20 عامًا مضت، بصورة قديمه تجمعه مع أبناء خالته. ونشر "سلامة" الصورة عبر إنستجرام، وعلق: "مع ولاد الخالة من عشرين سنة". يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة كان مسلسل "طايع"، الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك.

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