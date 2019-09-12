ابنتها فنانة و"الزوجة اللعوب" سبب شهرتها.. 10 معلومات عن جليلة محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة جليلة محمود، بعيد ميلادها الثالث والسبعين، وبدأت العمل في السبعينيات؛ لتنطلق في السينما والتليفزيون والمسرح، ونرصد لكم في هذا التقرير معلوماتٍ عن الفنانة جليلة محمود.

- ولدت جليلة محمود في مثل هذا اليوم، 12 سبتمبر 1946، واسمها الكامل جليلة محمود عبدالرحيم.

- حصلت جليلة محمود، على بكالوريوس فنون مسرحية.

- شاركت في عدد من الأفلام السينمائية في بدايتها مثل "حمام الملاطيلي"، لعبت دور زميلة نعيمة (شمس البارودي) بالسكن، وفي فيلم "الشياطين والكورة"، ومسلسل "المفسدون في الأرض" و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

- يعتبر دورها في فيلم "الكيت كات" رائعة المخرج داود عبدالسيد، أشهر أدوارها، حين لعبت شخصية "فتحية".

مشهد جليلة محمود في الكيت كات

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- تعتبر فترة الثمانينيات أكثر فترات نشاطها الفني، حيث قدمت أكثر من 60 عملاً فنيًا.

- تألقت في الدراما في "أهلا بالأحلام" و"آن الأوان" و"مواقف ساخرة" و"أيام المنيرة" و"الزيني بركات".

- بلغ عدد الأعمال التي قدمتها في السينما والتليفزيون والمسرح والسهرات الدرامية، حوالي 250 عملاً.

- اعتزلت العمل الفني لفترة من 2013، حتى 2017.

- ابنتها الفنانة ميسون، والتي قامت 32 عملاً فنيًا، وشاركت في أعمال في التليفزيون والسينما من عام 1996 حتى 2006 بعدها ابتعدت عن التمثيل.

- آخر ظهور للفنانة جليلة محمود كان من خلال فيلم "خط الموت" مع أحمد صلاح حسني وعلا غانم، ولم يحقق الفيلم نجاحا يُذكر.

- ورصدت عدسات المصورين، صورًا لجليلة محمود وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في شهر مارس من عام 2018، بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بشيراتون النزهة.