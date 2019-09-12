محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
شارك الفنان خالد عليش، جمهوره صورة له برفقة زوجته، خلال حضورهما حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
وعلق "عليش على الصورة قائلًا: " مبروك لفهمي وهنا، أنا عارف أنهم مش في الصورة بس معرفناش نتصور صورة عدلة معاهم من الزحمة فاتصورنا أحنا".
يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما بعد عام من إعلان ارتباطهما.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عليش من زفاف فهمي والزاهد: "معرفناش نتصور صورة عدلة معاهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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