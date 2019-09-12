خالد عليش من زفاف فهمي والزاهد: "معرفناش نتصور صورة عدلة معاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شارك الفنان خالد عليش، جمهوره صورة له برفقة زوجته، خلال حضورهما حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعلق "عليش على الصورة قائلًا: " مبروك لفهمي وهنا، أنا عارف أنهم مش في الصورة بس معرفناش نتصور صورة عدلة معاهم من الزحمة فاتصورنا أحنا".

يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما بعد عام من إعلان ارتباطهما.