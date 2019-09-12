رسالة رومانسية من كندة علوش لعمرو يوسف (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.
وكتبت كندة: "دائما، سأظل جمهورك الأول، من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد أمس، مليون مبرووك أحمد فهمي وعروسته القمر هنا الزاهد يا رب أيامكم كلها فرح وسعادة".
يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عامٍ من إعلان ارتباطهما.
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