تراند اليوم : تدهور صحة الفنان خالد سامي ونقله للمستشفى مرة أخرى...

تعرّض الفنان السعودي خالد سامي، لأزمة صحية جديدة أجبرته على العودة للمستشفى مجددًا، وذلك بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على مغادرتها.
وكشف الكاتب المسرحي مشعل الرشيد، عن دخول الفنان خالد سامي، المستشفى مجددًا، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.
ولم يوضح الرشيد طبيعة الحالة الصحية التي يمرّ بها الفنان خالد سامي.
وكتب مشعل الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يرقد حاليًا الفنان والممثل القدير خالد سامي، بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، وتحديدًا في الدور السابع جناح 49 غرفه 1، دعواتكم له بالشفاء العاجل“.