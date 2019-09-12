فيديو: هكذا تحولت أنجلينا جولي لـMaleficent

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - نشر الحساب الرسمي لديزني على صفحته في تويتر، فيديو يُظهر التحضيرات التي تتم كي تتحول أنجلينا جولي Angelina Jolie للشخصية الشريرة "Maleficent" التي تلعبها في الجزء الثاني من الفيلم .

ويظهر الفيديو كيفية تصفيف الشعر ووضع المكياج، إضافة إلى تغيير شكل أسنانها، والتي يقوم بها فريق مختص.

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يشار إلى أنه وبعد نجاح الجزء الأول من فيلم النجمة العالمية أنجلينا جولي، Maleficent، أعلنت العام المنصرم شركة أفلام ديزني للإنتاج السينمائي، أنّ الجزء الثاني من الفيلم سيُطرح في 10 أكتوبر 2019.

وفيلم Maleficent بجزئه الأول، تم إنتاجه في الولايات المتحدة، وعُرض في سنة 2014. من إخراج روبرت سترومبرغ، وإنتاج والت ديزني، عن سيناريو كتبته ليندا وولفرتون، وبطولة أنجلينا جولي وابنتها فيفيان.

والفيلم إعادة تجسيد لفيلم والت ديزني للرسوم المتحركة "الأميرة النائمة" الذي عُرض عام 1959، ويصور القصة من وجهة نظر الخصم. بدأ التصوير في 18 يونيو 2012، وصدر 30 مايو 2014 .

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