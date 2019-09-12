أداء رينيه زيلويجر بفيلم "جودي" يحظى بإشادة في مهرجان تورونتو السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - حقق عرض فيلم "جودي" بطولة الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر في مهرجان تورونتو السينمائي في أونتاريو نجاحاً مميزاً .



شعور بالمسؤولية



وقالت الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر إنها شعرت "بنوع من المسؤولية" يحتم عليها أداء شخصية المغنية الراحلة جودي جارلاند بأقصى درجة من درجات الصدق في فيلم (جودي) الذي عرض في مهرجان تورونتو السينمائي يوم الثلاثاء 10 أيلول- سبتمبر، وقوبل بحفاوة كبيرة ،حسب "رويترز".



ويدور الفيلم حول الشهور الستة الأخيرة من حياة جارلاند عندما تصل إلى لندن عام 1968 ضمن جولة غنائية كانت تهدف إلى تحسين أوضاعها المالية .



وكانت جارلاند تعاني من الاكتئاب والقلق والإدمان بسبب معركة حضانة صعبة مع زوجها الرابع، وكان يرافقها في الجولة زوجها الخامس والأخير ميكي دين الذي جسد دوره الممثل فين ويتروك.

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ووصفت زيلويجر تجسيدها لشخصية جارلاند بأنه "نوع من الاستكشاف المستمر" للعلاقة بين الشخصية العامة للممثلة والمغنية الشهيرة وتجاربها الخاصة .



وأضافت "هناك الكثير من الجوانب التي لا جدال فيها والتي قيلت في التسجيلات العلنية وكلمات وأشياء جودي الخاصة. لذا ينتابك شعور بالمسؤولية تجاه تقديم ذلك بصدق قدر الإمكان".



أداء رينيه زيلويجر يحظى بالإشادة



وقال روبرت جولد مخرج الفيلم "كانت رينيه رائعة لأنها ممثلة عظيمة، كما أنها تغني أيضاً، إنها ظريفة للغاية ولديها قلب كبير".

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