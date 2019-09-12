شاهد.. كارمن لبس تنعى رحيل المخرج سيمون أسمر

نعت الفنانة كارمن لبس، رحيل المخرج اللبناني سيمون أسمر، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي

بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".نشرت كارمن صورة للمخرج الراحل، وعلقت عليها: "وداعاً المخرج الكبير صانع النجوم سيمون أسمر.. اسمك رح يبقى محفور في ذاكرة اللبنانيين والفن العربي.. فلترقد روحك بسلام".جدير بالذكر أن الإعلامي نيشان هو أول من أعلن خبر وفاة المخرج اللبناني سيمون اسمر، الذي رحل تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية، مثل برنامج "ستوديو الفن" و"نهر الفنون" .